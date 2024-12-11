Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:44, 11 декабря 2024Наука и техника

В США оценили новое сопло российского Су-57

TWZ: плоское сопло двигателей Су-57 снизит заметность самолета
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Плоское сопло двигателей российского истребителя пятого поколения Су-57 (по кодификации НАТО: Felon — «Преступник») может снизить заметность самолета для радиолокационных станций. Модернизацию истребителя оценили в публикации американского издания The War Zone (TWZ).

Автор обратил внимание на появившиеся в соцсетях снимки, демонстрирующие Су-57 с новым соплом. На фото изображен второй летный прототип Су-57, который используют для испытаний двигателя второго этапа, известного как «Изделие 30».

В левой гондоле самолета расположен двигатель с плоским соплом, которое может получить усовершенствованный Су-57. В публикации допустили, что створки нового сопла позволят управлять вектором тяги Су-57 в двух плоскостях.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

«Такое скрытое плоское сопло двигателя также используется, например, на F-22 Raptor, и в первую очередь оно выбрано для снижения радиолокационной заметности по сравнению с осесимметричным соплом. Оно также обеспечивает преимущества в инфракрасной области обнаружения», — пишет TWZ.

В ноябре генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что главным преимуществом Су-57, выделяющим его среди иностранных конкурентов, можно назвать реальный опыт боевого применения российского самолета.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы живем в самые опасные времена». Путин и Орбан обсудили решение украинского конфликта

      В российском городе две машины провалились в разрытую коммунальщиками яму

      Назван район Москвы с подорожавшими в 1,5 раза новостройками

      Водитель сбил российского школьника, посадил в автобус и отвез на уроки

      Назван лучший молодой игрок РПЛ

      В Абхазии ужесточается дефицит электричества. Свет будут давать днем только на три часа

      Хованский назвал США помойкой

      Захарова объяснила веру Зеленского в свою безнаказанность волшебным порошком и Байденом

      Раскрыт заработок Шуры за концерт

      На Украине заявили о катастрофической ситуации для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше