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10:13, 31 января 2025Россия

Глава Генштаба России попал на видео в зоне СВО

Минобороны России опубликовало кадры с главой Генштаба Герасимовым в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Глава Генштаба Валерий Герасимов прибыл в зону проведения специальной военной операции (СВО) и попал на видео. Кадры опубликовало Минобороны России в Telegram.

Как рассказало оборонное ведомство, Герасимов посетил пункт управления группировкой войск «Восток», где заслушал доклады об оперативной обстановке и о том, как группировка справляется с поставленными задачами. Глава Генштаба дал военным указания о дальнейших боевых действиях и наградил отличившихся военнослужащих.

На выложенных кадрах видно, как Герасимов входит в помещение, изнутри покрытое маскировочными сетями. На той части записи, где офицер обсуждает боевые действия, замазаны попавшие в кадр карты и стенды, а также отсутствует звук.

29 января в зоне СВО побывал министр обороны России Андрей Белоусов. Отмечается, что министр прибыл с инспекцией в штаб группировки войск «Юг».

ЖЗЛ
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