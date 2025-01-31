Глава МИД Канады ответила на вопрос об обсуждении присоединения страны к США

Глава МИД Жоли заявила, что Канада отвергла предложение стать 51-м штатом США

Канада отвергает предложение стать 51-м штатом США и предлагает своему соседу оставаться хорошими друзьями. Об этом заявила глава МИД североамериканского государства Мелани Жоли, отвечая на вопрос о деталях своего визита в Вашингтон и переговорах с американским госсекретарем Марко Рубио, в интервью Financial Times (FT).

«Абсолютно нет. (...) Мы можем быть действительно хорошими друзьями, лучшими друзьями, но мы никогда не будем штатом или колонией. Точка», — ответила глава внешнеполитического ведомства.

Жоли подчеркнула, что для Оттавы подобные идеи о территориальном расширении Соединенных Штатов за счет своего северного соседа являются неприемлемыми.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Канаде «очень серьезные» налоговые послабления и отсутствие торговых пошлин за вхождение в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. Глава Белого дома пообещал, что канадцам не придется больше беспокоиться о военных вопросах, а также они получат лучшее медицинское обслуживание.