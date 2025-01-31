ТАСС: Группа бойцов 46-й ОАЭМБр ВСУ сдалась в плен в районе Удачного

Группа бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады (ОАЭМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен в районе Удачного под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

Как следует из сообщения, во время боев на покровском направлении группа украинских солдат в районе села Удачное решила сложить оружие и сдаться. О числе попавших в плен бойцов ВСУ не уточняется.

Ранее на Западе заявили о кризисе дезертирства из ВСУ. По информации британской прессы, официальные лица на Украине скрывают точное число дезертиров, но говорят о колоссальных масштабах проблемы.

Примерную оценку количеству сложивших оружие военных дал украинский активист, командир добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, каждый шестой человек в украинской армии уже «взял шинель и пошел домой».