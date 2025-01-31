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13:29, 31 января 2025Культура

Известный российский рэпер прокомментировал обвинения в изменах

Певец Natan ответил шуткой на обвинения Алены Водонаевой в изменах жене
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский рэпер Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) прокомментировал информацию о том, что изменял своей супруге не только с блогершей Валерией Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек. Своей реакцией он поделился с подписчиками личного Telegram-канала.

Музыкант выложил пост с видео, на котором телеведущая Алена Водонаева, комментируя отношения женатого Алишера с другими известными девушками, заявила, что «все у них было». На обвинения в изменах Natan ответил шуткой.

«Еще один человек, у которого есть расписание моего члена. И информация, где он был, в каком человеке, в какое время», — написал он.

Помимо Лерчек, в числе тех, с кем изменял жене Мирзохонов, называлась певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая), но ни сам Natan, ни артистка эту информацию не комментировали.

Ранее стало известно, что рэпер Natan отреагировал на звание «кринж года» и мнение других артистов о нем в связи со скандалом.

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