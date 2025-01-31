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19:46, 31 января 2025Экономика

Блудный россиянин оставил соседей без воды на две недели

В Калуге один из жильцов многоэтажки оставил подъезд без воды на две недели
Виктория Клабукова
СюжетАвария на Московском шоссе

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Калуге один из жильцов многоквартирного дома оставил соседей без воды на две недели. О ситуации пишет «Московский комсомолец».

Коммунальная авария произошла в одной из квартир многоэтажки по Грабцевскому шоссе. Виновником затопления стал блудный сосед — хозяина проблемной квартиры не могут найти уже две недели. Без его согласия вскрыть квартиру в управляющей компании отказываются.

В результате аварии залило квартиру этажом ниже, но водоснабжение пришлось отключить целому подъезду. Тем временем представители организации продолжают поиски жильца — по телефону, через личные сообщения в соцсетях и даже официальное сообщество микрорайона.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях УК вправе вскрывать квартиру без согласия хозяина. Такое развитие событий возможно лишь в аварийной ситуации при наличии угрозы здоровью или имуществу других жильцов. Однако без ведома собственника коммунальщики на это идут редко. Даже при заливе, опасаясь жалоб квартировладельцев, УК предпочитают перекрыть стояк и лишить воды всех жильцов, чем вскрывать квартиру.

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