Россиянам прояснили право УК на вскрытие квартир без согласия хозяина

Юрист Тютюнникова: УК вправе вскрыть квартиру только при затоплении

Управляющая компания имеет право вскрыть квартиру без согласия хозяина. В каких случаях это допускается, агентству РИА Новости разъяснила адвокат Московской коллегии адвокатов Центрюрсервис Екатерина Тютюнникова.

Коммунальщики могут вскрыть квартиру в аварийной ситуации, которая грозит здоровью или имуществу других жильцов. Вскрытие проводится вместе с сотрудниками полиции, а после устранения аварии дверь запечатывается до прихода собственника. Без согласия хозяина на это идут редко, разве что в случае затопления, пояснила юрист. И даже при заливе, опасаясь жалоб квартировладельцев, УК предпочитают перекрыть стояк и лишить воды всех жильцов, чем вскрывать квартиру.

Но отключение не может длиться дольше, чем разрешено нормами, и если хозяин не предоставит доступ в квартиру по собственному желанию, по истечении указанны в нормативе сроков ее придется вскрыть. Процедура будет проводиться в присутствии комиссии, с видеофиксацией и составлением акта. Кроме того, как отмечает гендиректор управляющей компании «Соколиная гора» Дмитрий Чуркин, промедление собственника может обернуться для него лишними расходами: за подвоз воды для других жильцов выставят счет именно ему.

Аналогично ситуация обстоит и в случае отключения газа. Для повторного подключения собственнику придется самому обращаться в газовую службу и оплачивать эти работы напрямую. За отказ предоставить доступ в квартиру с хозяина взыщут штраф — от 5 до 10 тысяч рублей и от 15 до 25 тысяч при повторном нарушении. Если же упрямство жильца привело к аварии или угрозе жизни, то штраф вырастет до 50-150 тысяч рублей.

В случае профилактических работ владелец обязан предоставить доступ в квартиру в заранее оговоренный коммунальными службами срок. Однако на деле это случается не всегда, и хозяева могут категорически отказаться впускать кого-либо. Без согласия жильца проникнуть в квартиру УК может только по решению суда. Но такая процедура затягивается на месяцы, поэтому организации не остается ничего другого, кроме как уговаривать и запугивать предупреждениями.

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