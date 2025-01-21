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14:09, 21 января 2025Экономика

Россиян предупредили об ужесточившемся наказании за долги по ЖКУ в 2025 году

Юрист Киракосян: Должников за ЖКУ в 2025 году ждут повышенные пени и иски
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Долги за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в 2025 году чреваты отключением воды и электричества, судебными исками, арестами счетов, а также повышенными пенями, которые начисляются из расчета ключевой ставки Банка России 21 процент. Об ужесточившемся в этом году наказании для граждан, имеющих такую задолженность, предупредили эксперты, опрошенные РИА Новости.

По словам зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусаны Киракосян, пени на сегодняшний день являются самой популярной санкцией, применяемой к должникам за ЖКУ. Она отметила, что с 31-го по 90-й день просрочки сумма начисляемой неустойки составляет 1/300 ставки Центробанка. До нынешнего года ставка, которая бралась в расчет при начислении пени, не должна была превышать 9,5 процента. Данное ограничение ввели в качестве меры поддержки граждан, однако его не продлили на 2025 год. Таким образом, с 1 января нынешнего года при расчетах пени на сумму задолженности по оплате ЖКУ применяется действующая ставка ЦБ, которая составляет 21 процент, поделилась информацией эксперт.

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Кроме того, управляющие компании часто направляют должнику уведомление с просьбой погасить долг либо вывешивают на подъездах «позорные списки» с информацией о долге жильцов разных квартир. Среди других санкций, применяемых к должникам, — обращение УК в суд для взыскания долга. Юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина рассказала, что, как правило, если его сумма составляет не более полумиллиона рублей, такие дела обычно рассматриваются в упрощенном порядке, без вызова сторон и без проведения судебного заседания. Копию соответствующего заявления УК обязана отправить должнику. В дальнейшем судебные приставы имеют право на арест счетов должника и обращение взыскания на находящиеся на них денежные средства, наложение запрета на совершение регистрационных действий с автотранспортом и недвижимостью, а также на выезд за пределы страны, уточнил генеральный директор Управляющей компании муниципального района Соколиная Гора Дмитрий Чуркин. Наконец, «управляйка» может ограничить либо приостановить должнику предоставление коммунальных услуг. Соответствующий риск высок в случае, если собственник не платит по счетам более двух месяцев, добавил Чуркин.

Накануне эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, что тарифы жилищно-коммунальных услуг в январе 2025 года выросли в том числе из-за структуры расчетных периодов.

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