Россиян предупредили об ужесточившемся наказании за долги по ЖКУ в 2025 году

Юрист Киракосян: Должников за ЖКУ в 2025 году ждут повышенные пени и иски

Долги за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в 2025 году чреваты отключением воды и электричества, судебными исками, арестами счетов, а также повышенными пенями, которые начисляются из расчета ключевой ставки Банка России 21 процент. Об ужесточившемся в этом году наказании для граждан, имеющих такую задолженность, предупредили эксперты, опрошенные РИА Новости.

По словам зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусаны Киракосян, пени на сегодняшний день являются самой популярной санкцией, применяемой к должникам за ЖКУ. Она отметила, что с 31-го по 90-й день просрочки сумма начисляемой неустойки составляет 1/300 ставки Центробанка. До нынешнего года ставка, которая бралась в расчет при начислении пени, не должна была превышать 9,5 процента. Данное ограничение ввели в качестве меры поддержки граждан, однако его не продлили на 2025 год. Таким образом, с 1 января нынешнего года при расчетах пени на сумму задолженности по оплате ЖКУ применяется действующая ставка ЦБ, которая составляет 21 процент, поделилась информацией эксперт.

Кроме того, управляющие компании часто направляют должнику уведомление с просьбой погасить долг либо вывешивают на подъездах «позорные списки» с информацией о долге жильцов разных квартир. Среди других санкций, применяемых к должникам, — обращение УК в суд для взыскания долга. Юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина рассказала, что, как правило, если его сумма составляет не более полумиллиона рублей, такие дела обычно рассматриваются в упрощенном порядке, без вызова сторон и без проведения судебного заседания. Копию соответствующего заявления УК обязана отправить должнику. В дальнейшем судебные приставы имеют право на арест счетов должника и обращение взыскания на находящиеся на них денежные средства, наложение запрета на совершение регистрационных действий с автотранспортом и недвижимостью, а также на выезд за пределы страны, уточнил генеральный директор Управляющей компании муниципального района Соколиная Гора Дмитрий Чуркин. Наконец, «управляйка» может ограничить либо приостановить должнику предоставление коммунальных услуг. Соответствующий риск высок в случае, если собственник не платит по счетам более двух месяцев, добавил Чуркин.

Накануне эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, что тарифы жилищно-коммунальных услуг в январе 2025 года выросли в том числе из-за структуры расчетных периодов.