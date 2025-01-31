Кремль высказался о подготовке послания Путина Федеральному собранию

Песков: подготовка послания Путина Федеральному собранию идет своим ходом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что подготовка послания Владимира Путина Федеральному собранию ведется, его цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что подготовка «идет своим ходом», и что о сроках послания Кремль объявит «в свое время». Песков также не стал анонсировать темы послания.

Накануне Песков также объяснял, что сроки послания Путина Федеральному собранию объявят своевременно.

Согласно Конституции, президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях он обозначает задачи на перспективу и излагает свою оценку текущей ситуации.

В декабре сообщалось, что послание российского президента Федеральному собранию было на тот момент реализовано на 84,3 процента.

