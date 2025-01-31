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08:32, 31 января 2025Забота о себе

Любителей кофе предупредили о возможной опасности этого напитка для мозга

Нейробиолог Лав: Ударные дозы сахара и кофеина разрушительны для мозга
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fahmi Fakhrudin / Unsplash

Ударные дозы сахара и кофе в популярном кофейном напитке оказывают сильное стимулирующее воздействие и могут навредить мозгу, предупредил нейробиолог Роберт Лав. Его слова приводит Daily Mail.

Лав отметил, что не существует неопровержимых доказательств того, что какие-либо объемы кофеина вызывают деменцию. Тем не менее любителей кофе он призвал знать меру, так как при ежедневном употреблении высоких доз этого напитка в сочетании с сахаром есть опасность навредить здоровью мозга.

Нейробиолог привел пример, что в чашке фраппучино — напитка на основе льда, кофе и сладких сиропов — содержится 300 или 400 миллиграммов кофеина и почти суточная норма сахара. «Такие объемы вредны для сердца и кровеносных сосудов, и это просто разрушительно для мозга», — предупредил о возможных последствиях Лав.

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