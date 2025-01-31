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18:18, 31 января 2025Экономика

Mars отреагировал на слухи о грядущей нехватке кормов для животных в России

Mars опроверг слухи о возможном дефиците популярных кормов для животных в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Mateusz Slodkowski / Globallookpress.com

В компании Mars, которой принадлежат права на производство и выпуск популярных кормов для животных Whiskas, Chappi, Pedigree, опровергли слухи о грядущем дефиците этой продукции в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Mars заверили, что к настоящему времени производитель успел закупить различные добавки в достаточном объеме. «У нас есть запас и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур», — пояснили представители компании. Более того, корма Whiskas, Chappi, Pedigree на 90 процентов выпускаются из российского сырья. Для снижения или прекращения производства сейчас нет никаких предпосылок. «Все линейки наших кормов для животных производятся в полном объеме, снижение не планируется», — заявили в пресс-службе.

В компании добавили, что в настоящее время ожидают ответа от Россельхознадзора на просьбу аттестовать иностранное предприятие, производящее используемый в производстве кормов Mars ингредиент. «Надеемся в ближайшее время получить разрешение на дальнейший ввоз этой кормовой добавки», — резюмировали в пресс-службе компании.

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Ранее Mash утверждал, что скорое исчезновение с полок российских зоомагазинов вышеуказанной продукции обусловлено запретом на провоз в Россию животноводческой продукции из ЕС, в том числе добавок, используемых для производства кормов. Речь, в частности, шла об импортных ароматизаторах и усилителях вкуса, которые в России почти не создают.

Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки в Россию животноводческой продукции из европейских стран с 20 января 2025 года. Поводом для этой меры послужила первая за 37 лет вспышка ящура в Германии. Запрет затронул всю восприимчивую к этому острому вирусному заболеванию животных продукцию, подконтрольную ветеринарному надзору. Глава Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев предупредил, что временный запрет может в значительной степени затруднить производство кормов в РФ, вплоть до его полной остановки.

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