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18:29, 31 января 2025Россия

Минобороны показало видео удара Су-34 по опорному пункту ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры удара Су-34 по опорному пункту ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры удара Су-34 по опорному пункту Вооруженных сил Украины в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Экипаж Су-35с сопроводил истребитель-бомбардировщик Су-34, который отработал по опорному пункту ВСУ в курском приграничье», — говорится в сообщении.

Видео начинается с момента взлета боевых машин. Затем можно видеть кадры полета самолетов над небесной пеленой.

В этот же день российский оператор FPV-дрона протаранил БПЛА-ретранслятор Вооруженных сил Украины. На кадрах виден дрон противника, застывший над крышей строения. К нему приближается российский беспилотник, после чего следует взрыв.

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