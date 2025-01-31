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17:52, 31 января 2025Россия

FPV-дрон протаранил украинский БПЛА и попал на видео

Минобороны показало видео тарана FPV-дроном украинского БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Российский оператор FPV-дрона протаранил БПЛА-ретранслятор Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

«Военнослужащие группировки войск "Север" продолжают выслеживать и уничтожать различные БПЛА противника в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах виден дрон противника, застывший над крышей строения. К нему приближается российский беспилотник, после чего следует взрыв.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения военных ВСУ в Суджанском районе Курской области. На видеозаписи представлены кадры объективного контроля с FPV-дрона, который наносит прицельный удар по солдатам и технике.

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