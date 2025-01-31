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12:25, 31 января 2025Забота о себе

Мужчина с последней стадией рака перечислил игнорируемые им симптомы болезни

25-летний мужчина назвал первым симптом лимфомы приступы ночной потливости
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom  

Мужчина два года игнорировал разнообразные признаки рака, которым каждый раз находил безобидные оправдания. Весь список тревожных симптомов он перечислил в своих социальных сетях, пишет Daily Mirror.

Дилан Патель узнал, что у него последняя стадия лимфомы Ходжкина в 25 лет. По его словам, до дня постановки диагноза он считал себя абсолютно здоровым человеком. Единственное, что его тревожило — это приступы ночной потливости, которые случались по несколько раз ночь. «Я просыпался среди ночи весь в поту. Я имею в виду абсолютно промокшим. Моя одежда, моя постель — все было мокрым», — рассказал Патель.

Молодой человек вспоминает, что сначала беспокоился из-за внезапной потливости, но вскоре успокоил себя тем, что ему просто жарко. При этом он утверждает, что это был первый, но не единственный тревожный звонок. По его словам, лишь узнав о раке, он наконец осознал, что болезнь постоянно давала о себе знать, но каждый раз он не обращал на эти сигналы внимания. «Мое тело целых два года буквально кричало мне, что что-то не так», — признался Патель.

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Мужчина рассказал, что вскоре к ночной потливости добавилась усталость, которую он списал на загруженный график, затем его кожа стала сильно чесаться, но он убедил себя, что у него просто очень сухая кожа. «Как-то я заметил шишки на шее, но даже тогда решил, что это результат моих тренировок в спортзале. Всему было разумное объяснение. Во всяком случае так я думал», — заявил Патель.

Когда он наконец пришел на обследование, метастазы уже поразили несколько органов, в том числе легкие. Пройдя курс лечения, мужчина призвал других людей не повторять его ошибок и не игнорировать сигналы, которые посылает тело.

Ранее гематолог Тимур Бурков предупредил, что увеличенные лимфоузлы могут сигнализировать о раке. Однако, по его словам, такой же симптом может быть при ОРВИ и других относительно безвредных заболеваниях.

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