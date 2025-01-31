Мужчинам перечислили главные правила интимной гигиены

Повышенное потоотделение в области паха может стать причиной не только неприятного запаха, но и проблем со здоровьем, предупредил уролог-андролог Юрий Кастрикин. Основные правила интимной гигиены мужчин врач перечислил в Telegram-канале «Клиника Фомина».

Одним из главных правил мужской интимной гигиены врач назвал ежедневное очищение области гениталий. «Тщательно промывайте область под крайней плотью, удаляя смегму, которая при избыточном накоплении может вызывать неприятный запах. Не забывайте про область мошонки и полового члена», — посоветовал он.

Не менее важно, по словам Кастрикина, выбирать правильное нижнее белье. Он рекомендовал отдать предпочтение вариантам из стопроцентного хлопка, поскольку натуральный материал дышит, впитывает влагу и тем самым предотвращает «парниковый эффект». Кроме того, белье должно быть правильно подобрано по размеру — не сдавливать и не вызывать дискомфорт, добавил уролог.

В заключение Кастрикин рекомендовал мужчинам не забывать регулярно проводить самообследование гениталий на предмет новообразований и при любых подозрительных симптомах не откладывать визит к врачу.

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