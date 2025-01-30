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04:59, 30 января 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за одной привычки

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: supergenijalac / Shutterstock / Fotodom

Привычка постоянно использовать подогрев сидений в машине способна нарушить выработку сперматозоидов, что в некоторых случаях грозит бесплодием, предупредил ведущий уролог-андролог медицинского центра «СМ-Клиника» Дмитрий Журавский. Об этом врач рассказал мужчинам в ходе разговора с «Лентой.ру».

По словам Журавского, при повышении температуры на шесть градусов выше температуры тела подвижность сперматозоидов снижается на 40 процентов, а при нагреве на 18 градусов они начинают погибать. При этом в некоторых машинах сидения нагреваются до 45 градусов и выше. В то же время, как отметил врач, в большинстве случаев этот процесс обратим, и после нормализации температуры гениталий сперматогенез восстанавливается.

Сильный перегрев гениталий также может приводить к разрушению ткани семенных канальцев яичек, где формируются и созревают сперматозоиды. Если повреждение окажется критичным, мужчина действительно может столкнуться с бесплодием. К счастью, такое происходит редко

Дмитрий Журавский уролог-андролог

Чтобы избежать проблем со здоровьем, Журавский призвал мужчин не злоупотреблять подогревом сидений в автомобиле. По его мнению, лучше всего прогревать сидения заранее, а перед тем как сесть за руль, отключить функцию. Если же подогрев сидений включен непосредственно во время поездки, необходимо следить, чтобы возникало ощущение дискомфорта или жара в паху, посоветовал врач.

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Следить за температурой в машине нужно и в жаркое время года, продолжил Журавский. Он рекомендовал проветривать салон, использовать системы обдува и охлаждения, чехлы для сидений с перфорацией, чтобы избежать перегрева области гениталий. Особенно важно соблюдать эти правила мужчинам, у которых уже есть проблемы с выработкой сперматозоидов.

«Также отмечу, что вызвать проблемы с фертильностью могут не только высокие температуры, но и переохлаждение. Молодые клетки сперматозоидов содержат большое количество жидкости. Уже при температуре ниже нуля она кристаллизируется и разрушает мембраны сперматозоидов и соседних клеток», — заключил эксперт.

Ранее уролог-андролог, хирург Марк Гадзиян предупредил, что в некоторых случаях долгое воздержание может негативно сказаться на мужском здоровье. Он заявил, что отсутствие секса в течение одного-двух месяцев может стать причиной развития простатита, варикоза мошонки, закупорки протоков, снижения либидо и импотенции.

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