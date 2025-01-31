Мужчины угнали поезд метро и сняли поездку на видео

CBS News: В Нью-Йорке трое мужчин угнали поезд метро

В Нью-Йорке неизвестные в черных масках угнали поезд метро. Об этом сообщает CBS News.

Пропажу поезда из депо обнаружили в десять вечера 25 января. Сотрудники метро сообщили полиции, что злоумышленники проникли в закрытый поезд, проехали на нем небольшой отрезок пути и разбили окна в вагоне. Впоследствии угонщики опубликовали видео поездки в соцсетях. На ролике, снятом в кабине машиниста, трое мужчин: один управляет поездом, другой сидит в дверях кабины, свесив ноги наружу, а третий стоит сзади. Все одеты в черное, а их лица скрыты черными масками.

По информации сотрудников депо, поезд был закрыт на ключ. Когда поезд нашли, на дверях не было следов взлома. Это означает, что преступники знали, где стоит поезд, как найти ключ и как управлять составом. Полиция пытается установить личности угонщиков, чтобы произвести арест. Сотрудники депо также извлекают информацию черного ящика, чтобы установить точный маршрут поезда и продолжительность путешествия злоумышленников.

В сентябре 2024 года в Нью-Йорке пара в шутку угнала поезд метро. Девушка и ее партнер пробралась в пустой поезд метро после полуночи. Их поездка длилась недолго: пара случайно разбила локомотив, врезавшись в другой поезд.