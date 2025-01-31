Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:17, 31 января 2025Из жизни

Мужчины угнали поезд метро и сняли поездку на видео

CBS News: В Нью-Йорке трое мужчин угнали поезд метро
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Нью-Йорке неизвестные в черных масках угнали поезд метро. Об этом сообщает CBS News.

Пропажу поезда из депо обнаружили в десять вечера 25 января. Сотрудники метро сообщили полиции, что злоумышленники проникли в закрытый поезд, проехали на нем небольшой отрезок пути и разбили окна в вагоне. Впоследствии угонщики опубликовали видео поездки в соцсетях. На ролике, снятом в кабине машиниста, трое мужчин: один управляет поездом, другой сидит в дверях кабины, свесив ноги наружу, а третий стоит сзади. Все одеты в черное, а их лица скрыты черными масками.

По информации сотрудников депо, поезд был закрыт на ключ. Когда поезд нашли, на дверях не было следов взлома. Это означает, что преступники знали, где стоит поезд, как найти ключ и как управлять составом. Полиция пытается установить личности угонщиков, чтобы произвести арест. Сотрудники депо также извлекают информацию черного ящика, чтобы установить точный маршрут поезда и продолжительность путешествия злоумышленников.

Материалы по теме:
«Я был одержим этой идеей» Двое россиян бросили вызов рутине и отправились в кругосветку. Как они осуществили мечту?
«Я был одержим этой идеей»Двое россиян бросили вызов рутине и отправились в кругосветку. Как они осуществили мечту?
4 января 2022
«Пока буду жив, буду ездить» Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
«Пока буду жив, буду ездить»Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
26 декабря 2019

В сентябре 2024 года в Нью-Йорке пара в шутку угнала поезд метро. Девушка и ее партнер пробралась в пустой поезд метро после полуночи. Их поездка длилась недолго: пара случайно разбила локомотив, врезавшись в другой поезд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мужчины сопротивлялись». Стали известны подробности вторжения ВСУ в курское село, с жителями которого жестоко расправились

      Число отравившихся шаурмой в российском городе выросло

      Записавших видео с угрозами ушедшему на СВО знакомому пьяных россиян нашли

      Отец Большунова прокомментировал его отъезд в Европу

      Трамп решил связаться с давним противником США

      В Абхазии попросили Россию помочь в создании постоянного авиасообщения

      Премьер Грузии назвал Украину «принесенной в жертву из-за глобальных интересов»

      Бундестаг проголосовал за прояснение вопроса о помощи Украине

      На Западе заявили о тяжелом положении украинских изданий

      Раскрыт простой способ профилактики повышенного уровня холестерина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше