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19:49, 31 января 2025Наука и техника

На Западе допустили передачу польских БТР-70 Киеву

Army Recognition: Модернизированные в Польше БТР-70 могут передать Киеву
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikimedia

Польская компания Mista работает над модернизацией более 150 бронетранспортеров советского производства БТР-70 для неназванного заказчика. Усовершенствованные машины могут передать Киеву, допустило западное издание Army Recognition.

Модернизированные БТР получили один дизельный двигатель вместо пары бензиновых, новую коробку передач, современные приборы наблюдения и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также машина получила две боковые двери для десанта и экипажа.

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Базовую версию колесного БТР-70 приняли на вооружение в 1971 году. Четырехосный бронетранспортер весом 13,6 тонны вмещает восемь десантников. Защищенность машины обеспечивает стальная броня толщиной 6-10 миллиметров. В арсенал БТР-70 входит крупнокалиберный пулемет КПВТ и пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра.

В сентябре 2024 года военное ведомство Киева сообщило о разработке БТР «Хорунжий». Машина на шасси советского БТР-60 получила новый корпус, обеспечивающий защиту от огня крупнокалиберных пулеметов.

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