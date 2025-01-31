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12:45, 31 января 2025Бывший СССР

На Западе объяснили перспективы взятия под контроль Красноармейска

Reuters: Захватив Красноармейск, у ВС России будет два варианта наступления
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В случае захвата Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) у Вооруженных сил (ВС) России будет два варианта развития дальнейшего наступления. Об этом пишет Reuters.

Первый сценарий — продвижение в Днепропетровскую область, на запад. По информации издания, благодаря равнинам, «которые слабо укреплены и не представляют Киеву никаких естественных или городских препятствий для обороны», там ничего не мешает проходу армии.

Второй сценарий — продвижение на север по территории ДНР в сторону Славянска и Краматорска. Эти два крупных города, оставшихся под контролем Киева, окружены сетью промышленных городов. Это помешает легкому наступлению, пишет Reuters.

Ранее украинское издание «Страна» опубликовала видео со звуками отдаленных взрывов, снятое на административной границе Днепропетровской области и ДНР. «Война приближается все ближе», — прокомментировал за кадром снимавший человек.

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