На Украине признали продвижение ВС России к Днепропетровской области

«Страна.ua» опубликовало видео взрывов у границы ДНР и Днепропетровской области

Взрывы в ходе боевых столкновений слышны на административной границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Видео опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Первый раз мы на стеле и слышим взрывы. Война приближается все ближе», — высказался снимавший видео волонтер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Автор видео признал продвижение ВС России к границам Днепропетровской области, находясь рядом с обозначающей административные границы ДНР стелой. По подсчетам волонтера, расстояние от дорожного знака до подконтрольного Украине Красноармейска (украинское название города — Покровск) составляет порядка 30 километров.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил об угрозе попадания ВСУ в мешок у Красноармейска. Кимаковский назвал целью украинских войск удержать движение российских сил к Днепропетровской области.