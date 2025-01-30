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13:14, 30 января 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России к Днепропетровской области

«Страна.ua» опубликовало видео взрывов у границы ДНР и Днепропетровской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Взрывы в ходе боевых столкновений слышны на административной границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Видео опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Первый раз мы на стеле и слышим взрывы. Война приближается все ближе», — высказался снимавший видео волонтер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Автор видео признал продвижение ВС России к границам Днепропетровской области, находясь рядом с обозначающей административные границы ДНР стелой. По подсчетам волонтера, расстояние от дорожного знака до подконтрольного Украине Красноармейска (украинское название города — Покровск) составляет порядка 30 километров.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил об угрозе попадания ВСУ в мешок у Красноармейска. Кимаковский назвал целью украинских войск удержать движение российских сил к Днепропетровской области.

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