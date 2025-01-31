На Западе заявили о тяжелом положении украинских изданий

JW: СМИ Украины оказались в тяжелом положении после прекращения помощи США

Украинские издания, которые назывались независимыми, оказались в трудном положении после указа президента США Дональда Трампа о прекращении помощи США другим странам. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt (JW).

«Не успел президент Трамп прекратить помощь иностранным государствам, как ряд "независимых" интернет-платформ оказались в тяжелом положении», — говорится в материале.

Западное издание уточнило, что такие СМИ, как hromadske.ua и bihus.info, не выплатили авторам их гонорары из-за финансовых проблем.

Ранее портал Seznam zprávy предрек масштабное отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. К этому, по мнению издания, может привести потеря украинской армией населенного пункта Великая Новоселка. Отмечалось, что это может стать ударом для ВСУ.