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11:11, 30 января 2025Интернет и СМИ

На Западе предрекли масштабное отступление ВСУ

Seznam zprávy: Потеряв Великую Новоселку, ВСУ отступят из Запорожской области
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют населенный пункт Великая Новоселка, то этому последует отступление из Запорожской области. Об этом сообщает портал Seznam zprávy, передает РИА Новости.

По данным издания, потеря Великой Новоселки станет ударом для ВСУ. Западное издание предрекло, что это событие может повлечь масштабное отступление ВСУ в юго-восточной части Запорожской области.

Seznam zprávy добавило, что на этом участке украинская армия испытала нехватку солдат и столкнулась с недостаточно квалифицированным командованием. Из-за этого, отмечается в материале, военнослужащие, взятые в окружение, не смогли отступить.

Ранее журналист Алекс Христофору усмотрел плохой знак в признаниях украинских солдат о проблемах в армии. Он отметил, что трудности ВСУ признало даже западное издание Economist, выступающее за военную помощь США другим странам.

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