На Западе увидели плохой знак в признаниях военных ВСУ

Христофору увидел плохой знак в признаниях военных ВСУ о проблемах на фронте

Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X увидел плохой знак в признаниях военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) о проблемах на фронте.

Он прокомментировал публикацию журнала The Economist. В статье со ссылкой на украинских военнослужащих отмечалось, что Киев, сталкиваясь со все большими проблемами из-за нехватки солдат и трудностей с мобилизацией и дезертирством, вынужден «затыкать дыры» на фронте.

«Это очень плохо для Украины, когда даже неоконсервативный Economist вынужден признать, что линия фронта рушится», — написал Христофору.

Ранее The Economist писал, что скандал с элитной 155-й бригадой ВСУ имени Анны Киевской, которая проходила обучение во Франции, выявил серьезные недостатки в военном командовании Украины.

