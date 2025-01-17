Скандал с элитной бригадой ВСУ выявил серьезные недостатки в военном командовании Украины

Economist: Скандал со 155 бригадой ВСУ выявил недостатки в военном командовании

Скандал с элитной 155-й бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, которая проходила обучение во Франции, выявил серьезные недостатки в военном командовании Украины. Об этом пишет The Economist.

В публикации отмечается, что массовое дезертирство показало проблемы с мобилизацией в стране, бездействие высшего армейского руководства и растущее разочарование союзников.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский теперь контролирует расследование злоупотреблений властью в ВСУ, чтобы успокоить раздражение Франции.

Также указывается, что в прошлом году в рядах украинских войск выросло количество дезертиров. Некоторые генералы закрывают глаза на возникающие проблемы, а другие военные обвиняют подчиненных, говорится в материале.

155-я отдельная механизированная бригада была полностью укомплектована западной техникой — расходы на ее формирование и обучение бойцов покрыла Франция. Командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил, что были зафиксированы факты дезертирства. Он подчеркивал, что ведется работа над улучшением командования.