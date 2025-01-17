Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:34, 17 января 2025Бывший СССР

Скандал с элитной бригадой ВСУ выявил серьезные недостатки в военном командовании Украины

Economist: Скандал со 155 бригадой ВСУ выявил недостатки в военном командовании
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Скандал с элитной 155-й бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, которая проходила обучение во Франции, выявил серьезные недостатки в военном командовании Украины. Об этом пишет The Economist.

В публикации отмечается, что массовое дезертирство показало проблемы с мобилизацией в стране, бездействие высшего армейского руководства и растущее разочарование союзников.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский теперь контролирует расследование злоупотреблений властью в ВСУ, чтобы успокоить раздражение Франции.

Также указывается, что в прошлом году в рядах украинских войск выросло количество дезертиров. Некоторые генералы закрывают глаза на возникающие проблемы, а другие военные обвиняют подчиненных, говорится в материале.

155-я отдельная механизированная бригада была полностью укомплектована западной техникой — расходы на ее формирование и обучение бойцов покрыла Франция. Командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил, что были зафиксированы факты дезертирства. Он подчеркивал, что ведется работа над улучшением командования.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Первая причина — это ты». Захарова ответила на вопрос об Украине цитатой из песни Игоря Николаева

      Россиян предупредили об опасности использования посуды из популярного материала

      В Госдуме назвали соглашение Киева и Лондона британским рабством

      Украденные у Малкина чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли нашли у него же дома

      Маск назвал причину крушения Starship во время испытательного запуска

      Сексологи поделились обязательными составляющими подготовки к хорошему интиму

      На Украине заявили о бессмысленности действий США

      SpaceX потеряла во время испытательного запуска часть ракеты Starship

      Иран предсказал рекордный объем торговли с Россией благодаря новому договору

      Крысы-наркоманы захватили гору марихуаны на складе полиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше