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15:50, 31 января 2025Культура

Назван гонорар Александра Малинина за выступление

Продюсер Дворцов: Александр Малинин получает за корпоративы миллионы рублей
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов назвал сумму, которую народный артист России Александр Малинин получает за выступление на корпоративах. Его комментарий приводит портал «Страсти».

По словам продюсера, 66-летний Малинин получает примерно 1,7 миллиона рублей за выступление и пользуется спросом у заказчиков. Дворцов отметил, что при этом в звездных кругах за Александром закрепилась репутация высокомерного человека.

«У Малинина все достаточно хорошо с карьерой. Он очень любит себя, в нем есть высокомерие. Скажем так, он мужчина с короной на голове», — добавил Сергей.

Медиаменеджер также раскрыл гонорар Дмитрия Маликова, сообщив, что востребованный артист просит от 1,5 миллиона рублей за корпоратив.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что получает пенсию 30 тысяч рублей. Певец уточнил, что мог бы повысить размер выплат, но у него нет времени «бегать по инстанциям».

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