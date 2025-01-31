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18:42, 31 января 2025Мир

Норвежская полиция ответила посольству России на вопрос о задержании российских граждан

Полиция округа Тромс: Россияне из экипажа судна Silver Dania не арестованы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Rune Stoltz Bertinussen / Reuters

Экипаж задержанного властями Норвегии судна Silver Dania, который состоит из россиян, не арестован. В этом норвежская полиция заверила сотрудников посольства России в Осло, передает ТАСС.

«На запрос посольства о задержании судна Silver Dania с российским экипажем в экономзоне Норвегии представители полиции округа Тромс сообщили, что росграждане не арестованы», — отметили в дипмиссии.

Представители полиции заявили, что проинформировали граждан России о возможности обратиться в посольство в Осло и генконсульство в Киркенесе. Пока в дипведомства обращений от них не поступало.

Власти Норвегии по запросу Латвии задержали судно Silver Dania с российским экипажем по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Судно зарегистрировано и ходит под норвежским флагом, однако на нем находятся 11 граждан России.

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