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16:57, 31 января 2025Мир

Владелец отреагировал на задержание в Норвегии судна с российским экипажем

Владелец судна Фоссмарк: Судно Silver Dania не причастно к повреждению кабеля
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: NTB / Rune Stoltz Bertinussen / Reuters

Представитель компании Silver Sea Тормод Фоссмарк заявил, что судно Silver Dania, которое было задержано властями Норвегии, не причастно к повреждению кабеля в Балтийском море. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос «Ленты.ру».

«Никакой драмы в этом нет. Норвежские власти отправили судно в Тромсе, чтобы выяснить, имело ли наше судно какое-либо отношение к повреждению кабеля в Балтийском море. Мы считаем, что нет, и мы ожидаем, что норвежские власти проведут расследование и подтвердят это», — отметил владелец судна.

31 января власти Норвегии по запросу Латвии задержали судно Silver Dania с экипажем из России по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Судно зарегистрировано и ходит под норвежским флагом, однако весь экипаж на борту — российские граждане.

Заместитель начальника местной полиции Эйнар Спарбу Лиснес сообщил, что на борту Silver Dania было 11 россиян. Задержанное судно является одним из нескольких кораблей, подозреваемых в причастности к повреждению подводных кабелей.

Российское посольство в Осло выясняет обстоятельства произошедшего. Диппредставительство направило официальный запрос в полицию.

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