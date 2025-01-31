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05:35, 31 января 2025Мир

Одна европейская страна признала пиво частью нематериального наследия

Минкульт Чехии включил пиво в список нематериального наследия
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Министерство культуры (Минкульт) Чехии включило пиво в список нематериального наследия республики. О решении правительства европейской страны сообщило агентство CTK.

Министр культуры Чехии Мартин Бакса подчеркнул, что в дальнейшем республика может обратиться в ЮНЕСКО с просьбой о включении пива в список всемирного наследия. Он отметил, что номинация была разработана Ассоциацией пивоваренных и солодовых заводов после консультации с экспертами.

Ранее сообщалось, что сосисочные киоски Вены (столицы Австрии) включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В правительстве города отметили, что эти гастрономические объекты представляют из себя «нечто большее, чем просто закусочную, — место встречи, где соединяются радость жизни и культура».

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