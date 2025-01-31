Омбудсмен ВСУ объяснила дезертирство психологическими проблемами

Омбудсмен ВСУ Решетилова: Военные дезертируют из-за психологических проблем

Многие украинские военные оставляют позиции из-за стресса, усталости и хрупкого ментального здоровья. Психологическими проблемами феномен массового дезертирства объяснила в беседе с The Guardian омбудсмен Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ольга Решетилова.

«Давайте будем честны. Проблемы огромные. Это естественно происходит в ситуации, когда три года идет большая война. Люди истощены. Они хотят увидеть свои семьи. Их дети растут одни. Отношения разрушаются», — приводятся в публикации слова правозащитницы.

Решетилова добавила, что сегодня к дезертирству может привести даже небольшой конфликт военнослужащих с офицером, и что с такими проблемами нельзя бороться с помощью уголовного преследования.

Британское издание назвало сложившуюся ситуацию с самовольным оставлением части кризисом дезертирства на Украине. Как отмечают авторы материала, официальные лица не называют точное число дезертиров из-за военной тайны, но признают масштаб проблемы.