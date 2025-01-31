Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
6:1
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:2
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
3:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
3:2
Завершен
Краснодар
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа A
Реал Сосьедад
2:0
Завершен
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 8-й тур
Оттава Сенаторз
Сегодня
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
01:06, 31 января 2025Спорт

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Определились все участники плей-офф Лиги Европы сезона-2024/2025
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Miguel Vidal / Reuters

Определились все участники плей-офф Лиги Европы в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В следующий этап турнира вышло 24 клуба. Они определились по итогам общего этапа, в котором выступали 36 команд.

Восемь лучших клубов получили прямые путевки в 1/8 финала. Ими стали «Лацио», «Атлетик» (Бильбао), «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

Остальные команды примут участие в стыковых матчах за право принять участие в 1/8 финала. Это «Буде-Глимт», «Андерлехт», «Стяуа», «Аякс», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Виктория Пльзень», «Ференцварош», «Порту», «Аз Алкмар», «Мидтьюлланн», «Юнион», ПАОК, «Твенте» и «Фенербахче».

Российские клубы не допущены к международным турнирам из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России проиндексируют социальные выплаты

      Лавров заявил о неуважении Запада к принципу устава ООН

      Определились все участники плей-офф Лиги Европы

      44-летняя Ким Кардашьян разместила фото в крошечном бикини

      Политолог прокомментировал возможность раздела Украины после СВО

      Пресс-секретарь Трампа объяснила появление сотен загадочных НЛО над военными базами в США

      Украина рассмотрит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

      Путин раскрыл детали отвода войск ВС России из-под Киева в 2022 году

      Российский «Тигр» в зоне СВО доработали в стиле «Безумного Макса»

      В России призвали создать условия для романтических отношений школьников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше