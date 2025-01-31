Определились все участники плей-офф Лиги Европы сезона-2024/2025

Определились все участники плей-офф Лиги Европы в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В следующий этап турнира вышло 24 клуба. Они определились по итогам общего этапа, в котором выступали 36 команд.

Восемь лучших клубов получили прямые путевки в 1/8 финала. Ими стали «Лацио», «Атлетик» (Бильбао), «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

Остальные команды примут участие в стыковых матчах за право принять участие в 1/8 финала. Это «Буде-Глимт», «Андерлехт», «Стяуа», «Аякс», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Виктория Пльзень», «Ференцварош», «Порту», «Аз Алкмар», «Мидтьюлланн», «Юнион», ПАОК, «Твенте» и «Фенербахче».

Российские клубы не допущены к международным турнирам из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).