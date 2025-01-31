Пашинян предложил изменить гимн Армении

Премьер Армении Пашинян предложил изменить гимн республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил изменить гимн республики, поменяв местами куплеты в тексте. Его слова передает ТАСС.

Премьер уточнил, что текст гимна не изменяется, а предложение состоит в том, чтобы поставить последний куплет между первым и вторым.

«Чтобы наш гимн заканчивался словами: "Пусть всегда будет славиться Армения". Сейчас он заканчивается описанием сцены гибели, а мы еще и хлопаем этому», — добавил Пашинян.

По его словам, поскольку традиция хлопать после завершения гимна стала общепринятым явлением во всех странах, люди должны хлопать после слов о славе республики, а не после сцены трагических потерь.

В январе 2024 года в парламенте Армении предложили изменить гимн, чтобы он больше соответствовал армянской музыке, и убрать изображение льва с герба, поскольку он напоминает смайлик.