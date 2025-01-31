Пашинян рассказал о перспективах совместной службы пограничников из России и Армении

Пашинян допустил продолжение совместной службы пограничников из России и Армении

Несение службы российских пограничников в Армении продолжается и будет расширено, если для этого будет воля двух стран. О перспективах совместной охраны границы российскими и армянскими пограничными войсками рассказал премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Это вопрос политической воли сторон. Пока есть эта политическая воля сотрудничать, будем сотрудничать (...). Не исключаю, что у совместной службы в будущем будет продолжение», — заявил глава правительства Армении.

Он также поблагодарил Россию за помощь в контроле за границей в аэропорту Звартноц, откуда 31 июля был выведен российский контингент.

Ранее Пашинян рассказал об опасениях из-за России. По его словам, Армения настороженно оценивает позицию Москвы по поводу вступления Еревана в Европейский союз.

