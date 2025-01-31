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17:58, 31 января 2025Интернет и СМИ

Педагога Диму Зицера признали иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов основателя школы «Апельсин» Вадима Зицера
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Фунт изюма / YouTube

Минюст внес в реестр иностранных агентов основателя школы неформального образования «Апельсин», педагога Диму (Вадима) Зицера. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ведомство сообщает, что Зицер участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о решениях, принятых российской властью.

Кроме того, Зицер выступал против проведения спецоперации на Украине и призывал помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также педагог распространял недостоверные сведения о Вооруженных Силах России (ВС РФ).

Помимо Зицера в реестр иностранных агентов Минюст внес бывшего телеведущего канала «Москвы 24» Владимира Раевского. Он также выступал против спецоперации и участвовал в создании материалов иноагентов. Также ведомство признало иноагентом блогера Антона Суворкина, известного как Антон S.

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