Подозреваемого в расправе над заступившимся за свою девушку россиянином задержали

В Стерлитамаке задержали подозреваемого в убийстве мужчины, защитившего девушку

В Башкортостане задержали 20-летнего подозреваемого в расправе над 22-летним мужчиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным ведомства, подозреваемый раньше встречался с возлюбленной потерпевшего. Ночью он написал ей оскорбительные сообщения, но новый кавалер заметил это и решил поговорить с обидчиком. Во время конфликта юноша достал нож и нанес мужчине несколько ударов. Молодого человека не удалось спасти.

Трагедия произошла в Стерлитамаке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что под Красноярском 51-летний местный житель расправился с 24-летним пасынком, который заступился за мать.

