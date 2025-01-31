Похищенная российская школьница нашлась

Похищенную в Тюмени школьницу нашли в Саратовской области с тремя взрослыми

Российскую школьницу похитили. Девочка вела тайную переписку с мужчиной и перед исчезновением сказала, что за ней следят

Начало событий в новости Российскую школьницу похитили. Девочка вела тайную переписку с мужчиной и перед исчезновением сказала, что за ней следят

Похищенная в Тюмени школьница нашлась в Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в котором находилась девочка вместе с тремя взрослыми — двумя мужчинами и женщиной.

Ранее сообщалось, что возле школы, расположенной в селе Княжево Тюменской области, похитили 13-летнюю ученицу. Она пропала днем 30 января после уроков. Неизвестные посадили ее в автомобиль и уехали.

Очевидцы вспомнили, что перед похищением школьница попросила подругу подождать ее после занятий, сказав, что за ней следят.