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17:00, 31 января 2025Силовые структуры

Похищенная российская школьница нашлась

Похищенную в Тюмени школьницу нашли в Саратовской области с тремя взрослыми
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российскую школьницу похитили. Девочка вела тайную переписку с мужчиной и перед исчезновением сказала, что за ней следят

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Похищенная в Тюмени школьница нашлась в Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в котором находилась девочка вместе с тремя взрослыми — двумя мужчинами и женщиной.

Ранее сообщалось, что возле школы, расположенной в селе Княжево Тюменской области, похитили 13-летнюю ученицу. Она пропала днем 30 января после уроков. Неизвестные посадили ее в автомобиль и уехали.

Очевидцы вспомнили, что перед похищением школьница попросила подругу подождать ее после занятий, сказав, что за ней следят.

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