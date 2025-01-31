Похищенная российская школьница нашлась

Похищенная в Тюмени школьница нашлась в Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.
Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в котором находилась девочка вместе с тремя взрослыми — двумя мужчинами и женщиной.
Ранее сообщалось, что возле школы, расположенной в селе Княжево Тюменской области, похитили 13-летнюю ученицу. Она пропала днем 30 января после уроков. Неизвестные посадили ее в автомобиль и уехали.
Очевидцы вспомнили, что перед похищением школьница попросила подругу подождать ее после занятий, сказав, что за ней следят.