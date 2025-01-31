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16:11, 31 января 2025Силовые структуры

Российскую школьницу похитили. Девочка вела тайную переписку с мужчиной и перед исчезновением сказала, что за ней следят

Опубликовано видео похищения 13-летней девочки в Княжево под Тюменью
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Возле школы, расположенной в селе Княжево Тюменской области, похитили 13-летнюю ученицу. Она пропала днем 30 января после уроков.

Отмечается, что неизвестные посадили ее в автомобиль и уехали. По данным СМИ, машина стояла возле учебного заведения с утра. В салоне сидели взрослый мужчина с бородой и молодой человек.

Очевидцы вспомнили, что перед похищением школьница попросила подругу подождать ее после занятий, сказав, что за ней следят.

Момент похищения попал на видео

Момент похищения попал на видео. В ролике видно, как школьница выходит за ворота школы, где ее встречает мужчина и, взяв за руку, ведет к машине. Неизвестный сажает девушку на заднее сиденье, закрывает дверь, а сам садится на переднее пассажирское. Затем авто уезжает.

По факту возбуждено уголовное дело. В управлении Следственного комитета России по Тюменской области заявили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, местоположение подростка выясняется.

Девочка вела тайную переписку с мужчиной

Выяснилось, что школьница втайне от родителей переписывалась в социальных сетях с мужчиной. Она общалась с неизвестным около двух недель до похищения. Ее родители об этом не догадывались, думая, что дочь контактирует только с подругами.

По информации Telegram-канала Baza, в день пропажи подруги девочки заметили, что она нервничает и боится. Тогда школьница и призналась, что познакомилась в интернете с молодым человеком, который оказался чересчур настойчивым и стал поджидать ее у школы.

Кроме того, она включила подруге голосовое сообщение, где неизвестный говорил ей, что замерз ждать у школы, пишет RTVI.

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