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14:43, 31 января 2025Силовые структуры

По факту похищения школьницы в Тюменской области возбудили дело

СК возбудил дело по факту похищения 13-летней школьницы в Тюменской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Момент похищения российской школьницы попал на видео

Фото: Ольга Дерябина / Фотобанк Лори

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения 13-летней школьницы в селе Княжево. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тюменской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, местоположение девочки-подростка выясняется.

По данным следствия, школьницу увезли двое неизвестных на автомобиле Kia Rio темного цвета в четверг, 30 января. Произошедшее попало на видео. На записи девочку сажают в серую машину, затем автомобиль уезжает.

Очевидцы вспомнили, что перед похищением школьница попросила подругу подождать ее после занятий, объяснив, что за ней следит какой-то юноша.

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