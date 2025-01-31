По факту похищения школьницы в Тюменской области возбудили дело

СК возбудил дело по факту похищения 13-летней школьницы в Тюменской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения 13-летней школьницы в селе Княжево. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тюменской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, местоположение девочки-подростка выясняется.

По данным следствия, школьницу увезли двое неизвестных на автомобиле Kia Rio темного цвета в четверг, 30 января. Произошедшее попало на видео. На записи девочку сажают в серую машину, затем автомобиль уезжает.

Очевидцы вспомнили, что перед похищением школьница попросила подругу подождать ее после занятий, объяснив, что за ней следит какой-то юноша.

