Момент похищения российской школьницы попал на видео

СК показал момент похищения 13-летней школьницы из Тюменской области

Момент похищения 13-летний школьницы их Тюменской области попал на видео. Кадры «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На записи девочку сажают в серую машину, затем автомобиль уезжает. Следователи возбудили дело.

Ранее стало известно, что неизвестные затолкали школьницу в серый KIA Rio. Это произошло после уроков. Очевидцы вспомнили, что перед похищением школьница попросила подругу подождать ее после занятий, объяснив, что за ней следит какой-то юноша.

Предварительно, авто похитителей стояло около школы с утра. В ней сидели взрослый мужчина с бородой и молодой человек. Полицейские ищут девочку.