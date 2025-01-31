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14:06, 31 января 2025Силовые структуры

Момент похищения российской школьницы попал на видео

СК показал момент похищения 13-летней школьницы из Тюменской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Момент похищения 13-летний школьницы их Тюменской области попал на видео. Кадры «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На записи девочку сажают в серую машину, затем автомобиль уезжает. Следователи возбудили дело.

Ранее стало известно, что неизвестные затолкали школьницу в серый KIA Rio. Это произошло после уроков. Очевидцы вспомнили, что перед похищением школьница попросила подругу подождать ее после занятий, объяснив, что за ней следит какой-то юноша.

Предварительно, авто похитителей стояло около школы с утра. В ней сидели взрослый мужчина с бородой и молодой человек. Полицейские ищут девочку.

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