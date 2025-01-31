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07:51, 31 января 2025Мир

Политолог рассказал о возможной тактике Трампа в отношении конфликта на Украине

Политолог Карасев: Трамп будет зарабатывать через Европу на конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после вывода США из украинского конфликта будет зарабатывать на странах Европы, продавая им оружие для помощи киевскому режиму. Россия в таких условиях продолжит выполнять задачи спецоперации, заявил политолог, эксперт в области международных взаимоотношений Владимир Карасев, пишет ТАСС.

«Трамп будет использовать следующую схему. Он выведет США из конфликта, но скажет ЕС: "мол, вы поддерживаете Украину. Вы ваши деньги будете направлять на американские военные заводы в Европе, мы будем производить оружие"», — предположил эксперт.

Страны Евросоюза будут покупать оружие и отправлять его на поддержку киевского режима. Иные схемы Трампу, как бизнесмену, невыгодны и неинтересны, отметил Карасев.

22 января Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Как написали американские СМИ, Келлог будет консультировать президента США по возможным переговорам о разрешении украинского кризиса, но «пока неясно, нуждается ли американский лидер в советах».

При этом Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине, этот вопрос требует изучения. Он отметил, что Евросоюз должен нарастить помощь Украине.

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