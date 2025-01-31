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14:43, 31 января 2025Силовые структуры

Помогавшего иностранцам скрываться от военкомата главу отдела миграции взяли под стражу

В Челябинске суд арестовал главу миграционного отдела за взятки от иностранцев
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Челябинске суд взял под стражу начальника отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции «Тракторозаводский» по делу о взятках от иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Глава миграционного отдела пробудет в СИЗО до 30 марта. Заседание прошло в закрытом режиме.

Полицейского задержали сотрудники ФСБ. По данным следствия, с марта 2023 по январь 2025 года ему регулярно поступали через посредников деньги от мигрантов, получивших российское гражданство и желавших скрыть сведения о том, что они не состоят на воинском учете. Всего полицейский получил порядка 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция накрыла банду, легализовавшую около 900 мигрантов.

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