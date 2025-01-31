Помогавшего иностранцам скрываться от военкомата главу отдела миграции взяли под стражу

В Челябинске суд арестовал главу миграционного отдела за взятки от иностранцев

В Челябинске суд взял под стражу начальника отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции «Тракторозаводский» по делу о взятках от иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Глава миграционного отдела пробудет в СИЗО до 30 марта. Заседание прошло в закрытом режиме.

Полицейского задержали сотрудники ФСБ. По данным следствия, с марта 2023 по январь 2025 года ему регулярно поступали через посредников деньги от мигрантов, получивших российское гражданство и желавших скрыть сведения о том, что они не состоят на воинском учете. Всего полицейский получил порядка 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция накрыла банду, легализовавшую около 900 мигрантов.

