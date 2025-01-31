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08:01, 31 января 2025Из жизни

Порномодель рассказала о любви отчима к ее работе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Отчим скандальной порномодели Бонни Блю смотрит все ее видео в социальных сетях. Об этом она рассказала ведущему подкаста Dream On.

Недавно Блю решила поставить мировой рекорд и, как она утверждает, переспала с 1057 мужчинами за 12 часов. Она отметила, что каждый участник марафона должен был принести ей справку об отсутствии заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), или использовать контрацептивные средства во время полового акта с ней.

По ее словам, родители поддержали ее в выборе карьеры порномодели, а отчим смотрит все фото и видео, которые Блю публикует в своих аккаунтах в соцсетях. «Честно говоря, ему это нравится. Очевидно, что он не сидит и не смотрит [эротические] видео, но он подписан на все мои социальные сети, смотрит мои тик-токи. И он просто гордится тем, какая я счастливая, как сильно я помогла семье. Это [порнокарьера] действительно изменило мою жизнь и жизнь моей семьи», — сказала она.

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Блю также добавила, что недавно сделала печатки с надписями «Я переспал с Бонни Блю» и «Я хочу переспать с Бонни Блю», и отчим позволил ей испытать печатки на его руке. «Мой отец сказал: "После этого мне нужно пойти в паб". И у него все руки усеяны надписями, что он переспал со своей дочерью!"», — рассказала Блю.

Ранее скандальное видео 12-часового секс-марафона, организованного порнозвездой Бонни Блю, удалили с OnlyFans. Причиной стало несоответствие контента правилам платформы.

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