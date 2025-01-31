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11:46, 31 января 2025Бывший СССР

Противотанковые укрепления на границе Одесской области с Приднестровьем показали

На границе Одесской области с ПМР установили противотанковые укрепления
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На границе Украины и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Одесской области были установлены противотанковые укрепления. Кадры с ними опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

Автор видео рассказал, что украинским уклонистам, желающим попасть в Приднестровье, необходимо будет также преодолеть ров и забор с колючей проволокой.

Ранее стало известно количество мужчин, желающих навсегда покинуть Украину после открытия границ. По данным опроса фонда «Демократические инициативы», это хотел бы сделать каждый четвертый респондент.

В середине января Нацполиция Украины сообщила о начале борьбы с нелегальным пересечением границы. Правоохранители организовали более 600 одновременных обысков.

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