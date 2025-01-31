Прожившую два месяца у магазина после смерти хозяина собаку приютила принцесса

В Таиланде принцесса Сирибха Чудабхорн приютила собаку, у которой умер хозяин

В Таиланде принцесса Сирибха Чудабхорн приютила собаку, которая прожила два месяца у магазина в провинции Накхонратчасима после смерти хозяина. Об этом сообщает Need To Know.

Собака по кличке Му-Даенг поселилась около магазина в небольшом городе после того, как там стало плохо ее хозяину в ноябре. Спасти мужчину медикам не удалось. Местные жители окружили животное заботой — кормили его и дарили игрушки.

В итоге о драматической судьбе Му-Даенг узнала принцесса Сирибха Чудабхорн, которая приходится внучкой правившему с 1946 по 2016 год королю Раме IX. Принцесса как раз подыскивала себе питомца и решила приютить оставшуюся без хозяина собаку из Накхонратчасимы. «Клянусь своей жизнью, что буду любить Му и заботиться о ней, как если бы она была моим ребенком», — торжественно пообещала Сирибха Чудабхорн.

Принцесса отвела Му-Даенг к ветеринару, а затем забрала в свою резиденцию в провинции Чиангмай. Там собака будет жить с другими животными, которых спасла принцесса.

Ранее сообщалось, что создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин стал приемным отцом знаменитого карликового бегемота Му-Денг. Криптомагнат пожертвовал 10 миллионов батов таиландскому зоопарку Кхао-Кхео, где живет Му-Денг.

