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13:45, 28 декабря 2024Из жизни

Криптомагнат с российскими корнями стал приемным отцом бегемота

Создатель Ethereum Виталик Бутерин стал приемным отцом бегемота Му-Денг
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал 10 миллионов батов (31 миллион рублей) таиландскому зоопарку Кхао-Кхео, где живет знаменитый карликовый бегемот Му-Денг. Об этом сообщает издание New York Post.

В ноябре криптомагнат с российскими корнями лично побывал в зоопарке и сфотографировался с Му-Денг. Тогда-то ему и предложили стать ее приемным отцом и сделать пожертвование на реконструкцию вольера, где держат карликовых бегемотов. Он согласился.

Му-Денг появилась на свет в июле и сразу прославилась в социальных сетях. Поток иностранных туристов, желающих посмотреть на умильного карликового бегемота не сокращается уже несколько месяцев.

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Виталик Бутерин родился под Москвой, но в шесть лет вместе с родителями переехал в Канаду. В 2021 году его состояние достигало 1,5 миллиарда долларов. В том же году он пожертвовал на борьбу с COVID-19 в Индии криптовалюту на сумму более миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что всего за 20 дней сентября популярность Му-Денг принесла зоопарку 12 миллионов батов (37 миллионов рублей). «Мы считаем, что ажиотаж вокруг Му-Денг привлечет большой поток иностранных туристов, особенно из других стран Азии — Китая, Японии и Южной Кореи», — заявил директор зоопарка Наронгвит Чодчой.

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