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06:17, 31 января 2025Мир

Пушков рассказал о самоуничтожении Германии

Пушков заявил, что Германия уничтожает саму себя, принимая мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Продолжая следовать политике открытых дверей и высказываясь в защиту мигрантов, немецкое власти держат курс на самоуничтожение Германии. Такое мнение в Telegram-канале высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Когда нация теряет чувство самосохранения и переходит в фазу постепенного самоубийства, внутри нее непременно находятся обезумевшие могильщики, стремящиеся ускорить этот процесс», — отметил сенатор.

Самоликвидация Германии продолжается, подчеркнул Пушков. При этом он отметил, что сторонников «Зеленых», которые к этому призывают, поддерживают 12-13 процентов населения.

Ранее издание Bild написало, что фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) планирует вынести на голосование бундестага резолюцию с предложением объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов. В соответствующем документе упоминается нападение афганца на прохожих в Ашаффенбурге, в результате которого пострадали два человека.

Летом прошлого года стало известно, что Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ намерено закупить дроны и оборудование для наблюдения почти на 400 миллионов евро для охраны границ от нелегальных мигрантов.

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