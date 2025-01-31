Пушков заявил, что Германия уничтожает саму себя, принимая мигрантов

Продолжая следовать политике открытых дверей и высказываясь в защиту мигрантов, немецкое власти держат курс на самоуничтожение Германии. Такое мнение в Telegram-канале высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Когда нация теряет чувство самосохранения и переходит в фазу постепенного самоубийства, внутри нее непременно находятся обезумевшие могильщики, стремящиеся ускорить этот процесс», — отметил сенатор.

Самоликвидация Германии продолжается, подчеркнул Пушков. При этом он отметил, что сторонников «Зеленых», которые к этому призывают, поддерживают 12-13 процентов населения.

Ранее издание Bild написало, что фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) планирует вынести на голосование бундестага резолюцию с предложением объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов. В соответствующем документе упоминается нападение афганца на прохожих в Ашаффенбурге, в результате которого пострадали два человека.

Летом прошлого года стало известно, что Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ намерено закупить дроны и оборудование для наблюдения почти на 400 миллионов евро для охраны границ от нелегальных мигрантов.