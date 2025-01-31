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12:43, 31 января 2025Мир

Раскрыт план НАТО против России в Балтийском море

IB: Запад хочет сделать из Балтийского моря озеро НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Страны Североатлантического альянса обвиняют Россию в якобы повреждении подводных кабелей, чтобы установить контроль над Балтийским морем и сделать из него «озеро НАТО». Такое мнение выразил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

«За год подводные кабели повреждаются по150-200 раз, а внезапное сосредоточение внимания военного блока на эту проблему и попытки обвинить Россию — это лишь план оправдать свое желание сделать из Балтийского моря "Озеро НАТО"», — указал эксперт.

24 января заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не позволит превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО. Он также подчеркнул, что Балтийское море должно оставаться морем сотрудничества и взаимодействия.

19 января газета The Washigton Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что разведывательные службы США и стран Европы не нашли доказательств вины и причастности России к обрывам подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Балтийском море, которые происходили в течение нескольких месяцев.

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