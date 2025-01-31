Раскрыт простой способ профилактики повышенного уровня холестерина

Диетолог Мещерякова призвала больше пить для профилактики высокого холестерина

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, как поддерживать уровень холестерина в норме. Способы сделать это она раскрыла в разговоре с «Известиями».

Доктор объяснила, что только около 20 процентов холестерина, который циркулирует в крови, попадает в организм с пищей. Остальные 80 процентов синтезируется организмом.

«Нормализация питьевого режима — первый и важнейший пункт профилактики здоровых показателей холестерина в крови», — заявила Мещерякова. По ее словам, необходимо ежедневнопить не менее 30 миллилитров чистой воды на килограмм веса.

Она уточнила, что если человек будет пить мало воды, то организм будет вынужден синтезировать дополнительный холестерин. Кроме того, она призвала снижать потребление газированных сладких напитков и напитков с искусственными добавками.

Чтобы поддерживать уровень холестерина в норме, врач также порекомендовала отказаться от таких продуктов, как говяжьи и свиные возки, почки и легкие животных и птиц. Кроме того, Мещерякова призвала минимизировать употребления яичного желтка, жирных молочных продуктов, кондитерских изделий с трансжирами, а также не злоупотреблять колбасными изделиями, креветками, устрицами и икрой.

В то же время врач посоветовала включить в рацио продукты, улучшающие процессы жирового обмена: жирные сорта рыбы, натуральные растительные масла, а также овощи и крупы, богатые клетчаткой.

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