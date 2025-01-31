Раскрыта причина отказа россиян от поездок в Абхазию

Клеева: Россияне отказываются от поездок в Абхазию из-за напряженности в стране

Российские туристы не едут в Абхазию из-за политической напряженности в этой стране. Причину отказа соотечественников от поездок раскрыла куратор программы «Международный гостиничный менеджмент» во Всероссийской академии внешней торговли Мария Клеева, его слова приводит РИА Новости.

Собеседница агентства отметила, что в последние годы Абхазия стала популярной среди россиян, и сезон 2025 года должен был быть успешным, однако нынешняя ситуация в стране подталкивает к отказу от бронирований. Клеева добавила, что отечественные путешественники, которые решили не ехать в Абхазию, в первую очередь обращают внимание на черноморское побережье Краснодарского края.

В декабре 2024 года вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что турпоток из России в Абхазию временно ограничен. Причиной остановки продажи туров в соседнюю страну стал отказ Абхазии ратифицировать инвестсоглашение с Россией.

