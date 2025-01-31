Российских вратарей признали звездами дня в НХЛ

Российских вратарей Василевского и Сорокина признали звездами дня в НХЛ

Российских вратарей Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Илью Сорокина из «Нью-Йорк Айлендерс» признали звездами дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Василевский стал второй звездой дня. В матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингс» он оформил шатаут, отразив 28 бросков по своим воротам. Кроме того, голкипер записал на свой счет результативную передачу. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тампы».

Сорокина назвали третьей звездой дня. Он также оформил шатаут, отразив в матче с «Филадельфией Флайерс» (3:0) 23 броска в створ.

Первой звездой дня был выбран канадский вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флери. Он отразил все 19 бросков по воротам и помог команде разгромить «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков подрался с форвардом «Филадельфии» Скоттом Лотоном. Обоих игроков наказали пятиминутным штрафом.