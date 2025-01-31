Российский морпех рассказал об изменениях в действиях ВСУ под Суджей

РИА Новости: ВСУ стали чаще применять гусеничную технику в Суджанском районе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще применять гусеничную технику, включая западные танки, в окрестностях Малой Локни Суджанского района. Об изменениях в действиях украинских военных рассказал оператор расчета ударных беспилотников 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Ива в беседе с РИА Новости.

По словам российского морпеха, еще несколько дней назад бойцы ВСУ передвигались на бронированных и гражданских машинах, однако их трафик снизился. «Поначалу здесь выезжали по три-четыре единицы техники. Мы останавливали их еще до передовой. Сейчас же осторожничают, меняют маршруты. Но зачастили на гусеничных М113, Bradley, Abrams», — сообщи Ива.

Ранее стало известно, что командование ВСУ привлекло в Курскую область подразделениях Сил специальных операций. Предполагается, что элитные подразделения примут участие в штурмовых действиях.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 30 января, с начала вторжения Киев потерял более 56 140 военнослужащих и свыше 4000 единиц техники, в том числе западной.